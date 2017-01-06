Haber: Ceylan Beykoz

Göztepe, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Akın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. TFF 1. Lig'in ilk devresini lider kapatan Göztepe, son olarak İsviçre'nin Wil 1900 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Murat Akın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sözleşme imzalayan Murat Akın'ın sarı-kırmızılıların Antalya kampına katıldığı bildirildi. Belçika'nın Beveren takımından 2008'de Kasımpaşa'ya transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan Murat Akın, 2008-2016 yıllarında çeşitli takımlarda 176'sı 1. Lig, 44'ü Süper Lig ve 26'sı Türkiye Kupası müsabakası olmak üzere toplam 246 maçta görev aldı.

Sinan Özkan Balıkesir'e gidiyor

Transfer yasağını kaldırmak için kaynak arayışına giren Balıkesirspor yönetimi, takviye çalışmalarını da sürdürüyor. Geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen Erkut Şentürk'ün Antalya kampına katılmasının ardından bu kez Yeni Malatya'dan ayrılan forvet oyuncusu Sinan Özkan'la anlaşma sağlandığı öğrenildi. Transfer tahtasını açmak için Futbol Federasyonu'na 1.3 milyon TL yatırması gereken Balıkesirspor, bu sorunu çözdükten sonra iki futbolcuya imza attıracak.

Erhan Kartal da BB Gaziantep'te!

Büyükşehir Gaziantepspor, Alanyaspor forması giyen Erhan Kartal'ı sezon sonuna kadar kiraladı. (Gaziantep Güneş)