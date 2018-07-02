Haber: Esra Öztürk

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından organize edilen ve Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde yapılan Trampolin Cimnastik 1’inci Lig 2’nci hafta müsabakaları 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde Yeni Amasya Spor Salonu’nda düzenlendi. 11 kulüp, 18 erkek ve 37 kız olmak üzere toplam 55 sporcunun katılımıyla yapılan 1’inci Lig 2’nci hafta karşılaşmaları sonucunda erkekler kategorisinde Bolkar Jimnastik Spor Kulübü 1’inci, Samsun Gençlik spor Kulübü 2’nci ve Bolu Jimnastik Spor Kulübü 3’üncü oldu. Kızlarda ise Demir Jimnastik Spor Kulübü 1’inciliği, Samsun Gençlik Spor Kulübü 2’nciliği ve Bornova Belediyesi Gençlik Spor Kulübü 3’üncülüğü elde etti.