Bolu Kampı Başladı

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu’daki Kaya Green Park otelde başlayan Yılport Samsunspor’un 28 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: Nurullah Aslan, Furkan Köse, Ahmet Altın, Erkam Reşmen, Yalçın Kılınç, Ercan Yazıcı, Recep Burak Yılmaz, Veli Çetin, Caner Arıcı, Ramazan Çevik, Ferhat Çulcuoğlu, Gökhan Alsan, Muhsin Yıldırım, Oğuz Gürbulak, İlyas Kubilay Yavuz, Guido Koçer, Burak Çalık, Bahattin Köse, Ahmethan Köse, Enes İslam İlkin ile Altyapıdan Ali Taha Demir, Necmican Cebeci, Yaşar Miralp Arslan, Batuhan Kazancı, Ceyhun Osman Hidayet Çepnioğlu, Reşit Akbulut, Yunus Emre Çift ve Özcan Delibaş.

Kırmızı beyazlı ekip, yeni sezon öncesi birinci etap kamp çalışmaları için önceki gün geldiği Bolu’da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Bolu Green Park Otelin Antrenman Sahasında Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleri, kuvvet ve dayanıklılık koşusunun ardından son buldu. Ahmethan Köse ise fizyoterapistler eşliğinde tempolu yürüyüş yaptı.