Haber: Gönül Olutürk

Bolu Abant’ta yeni sezon hazırlıklarına start veren Sakaryaspor ilk çalışmasını yaptı. Teknik Direktör Osman Özdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tüm sporcular katıldı. Oyuncuların son derece hırslı ve istekli gözüktüğü idmanda istasyon çalışmasının ardından yarı sahada çift kale oynayarak antrenmanı tamamladı. Bolu kampında 4 hazırlık maçı yapacak olan yeşil-siyahlı ekip 9 Ağustos’ta Sakarya’ya dönecek. Teknik Direktör Osman Özdemir antrenman öncesinde futbolcularıyla toplantı yaptı. Oyuncularına kampı iyi geçirmelerini söyleyen deneyimli teknik adam, özel maçlarla da kadroyu şekillendirmeye çalışacak. Özdemir, “12 gün boyunca iyi çalışacağız. Hazırlık maçlarıyla eksiklerimizi tamamlayacağız” dedi.