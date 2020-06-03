Bolu Kampı İptal!

Haber: C.Kutay Aykan
Deneyimli teknik adam oyuncularının Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki düzenlerinin bozulmaması adına kamp kararından vazgeçti. Yeşil Beyazlılar Türkiye Futbol Federasyonu'nun hazırlık maçlarına onay vermesi halinde Bursa'da oynanması şartıyla hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Bursaspor'un TFF'den izin çıkması durumunda maç oynamayı planladığı kulübün Ümraniyespor olduğu bildirildi. yeniden günde çift antrenman programına dönen Bursaspor'da teknik direktör İbrahim üzülmez oyuncularını en üst limite çıkmaları adına zorluyor. Futbolcular yoğun geçen antrenmanda verilen molalarda serinlemeye çalışıyor.