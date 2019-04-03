Bolu-Karabük Bein Max 1’de!..

Haber: Gönül Olutürk
Spor Toto 1.Ligde 28.haftanın yayın akışı şöyle:
6 Nisan Cumartesi
14:00 Boluspor-Kardemir Karabükspor (Bein Max 1)
19:30 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor A.Ş.(Bein Max 2)
19:30 Osmanlıspor Futbol Kulübü-Eskişehirspor (Bein Max 1)
7 Nisan Pazar
14:00 Ümraniyespor-Hatayspor (Bein Max 1)
16:30 Giresunspor-Gençlerbirliği (Bein Max 1)
16:30 Afjet Afyonspor-Adana Demirspor (Bein Max 2)
19:30 Adanaspor A.Ş.-Abalı Denizlispor
8 Nisan Pazartesi
19:00 Birevim Elazığspor-Altınordu A.Ş.(Bein Max 2)
19:00 Altay-Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü (Bein Max 1)