Bolu-Karabük Bein Max 1’de!..

Spor Toto 1.Ligde 28.haftada oynanacak olan maçların naklen yayın programı belli oldu. Alınan bilgiye göre Boluspor-Karabükspor maçı Bein Max 1’den yayınlanacak.

Bolu-Karabük Bein Max 1’de!..

Haber: Gönül Olutürk

Spor Toto 1.Ligde 28.haftanın yayın akışı şöyle:

6 Nisan Cumartesi

14:00 Boluspor-Kardemir Karabükspor (Bein Max 1)

19:30 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor A.Ş.(Bein Max 2)          

19:30 Osmanlıspor Futbol Kulübü-Eskişehirspor               (Bein Max 1)

7 Nisan Pazar

14:00 Ümraniyespor-Hatayspor                 (Bein Max 1)

16:30 Giresunspor-Gençlerbirliği (Bein Max 1)

16:30 Afjet Afyonspor-Adana Demirspor (Bein Max 2)

19:30 Adanaspor A.Ş.-Abalı Denizlispor              

8 Nisan Pazartesi

19:00 Birevim Elazığspor-Altınordu A.Ş.(Bein Max 2)

19:00 Altay-Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü (Bein Max 1)

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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