Bolu-Karagümrük Bein Max 1’de

Haber: Volkan Yılmaz
İşte 15.hafta maçlarının naklen yayın programı:
13 Aralık Cuma
19.00: Altay-Adana Demirspor: Bein Max 1
14 Aralık Cumartesi
14.00: BB Erzurumspor-Giresunspor: Bein Max 2
14.00: Boluspor-F.Karagümrük AŞ: Bein Max 1
16.30: İstanbulspor-Eskişehirspor: Bein Max 1
19.00: Adanaspor-E.G.Menemenspor: Bein Max 1
15 Aralık Pazar
14.00: Keçiörengücü-Hatayspor: Bein Max 2
14.00: C.G.Ümraniyespor-Osmanlıspor FK: Bein Max 1
16.30: E.H.Balıkesirspor-Akhisarspor: Bein Max 1
19.00: Altınordu-Bursaspor: Bein Max 1