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Bolu-Karagümrük Bein Max 1’de

TFF 1.Ligde 15.hafta maçlarının naklen yayın programı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Boluspor-F.Karagümrük maçın Bein Max 1’den yayınlanacak.

Bolu-Karagümrük Bein Max 1’de

Haber: Volkan Yılmaz

İşte 15.hafta maçlarının naklen yayın programı:

13 Aralık Cuma

19.00: Altay-Adana Demirspor: Bein Max 1

14 Aralık Cumartesi

14.00: BB Erzurumspor-Giresunspor: Bein Max 2

14.00: Boluspor-F.Karagümrük AŞ: Bein Max 1

16.30: İstanbulspor-Eskişehirspor: Bein Max 1

19.00: Adanaspor-E.G.Menemenspor: Bein Max 1

15 Aralık Pazar

14.00: Keçiörengücü-Hatayspor: Bein Max 2

14.00: C.G.Ümraniyespor-Osmanlıspor FK: Bein Max 1

16.30: E.H.Balıkesirspor-Akhisarspor: Bein Max 1

19.00: Altınordu-Bursaspor: Bein Max 1

Esra Perçin

Esra Perçin

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