Haber: Esra ÖZTÜRK

Temsilcimiz ligin 7. haftasında Karayolları ile 12 Kasım Pazar günü saat 13.00’da Ankara Beştepe Kapalı Spor Salonunda oynayacak. Bolu Belediyespor Bayan Voleybol takımı B grubunda geride kalan 6 hafta sonunda 5 galibiyet 1 mağlubiyet alarak 3. Sırada yer alıyor. Temsilcimiz tek mağlubiyetini ligin 5.haftasında Bursaspor Yüksekobadeplasmanında 31 yenilerek almıştı. Bolu Belediye takımın ligin son haftasında sahasında TVF Spor Lisesini konuk ederek mücadeleyi 3-0 kazandı. rakip Karayolları ise ligde şuana kadar hiç mağlubiyeti bulunmuyor. Karayolları ligin 6.haftasında ağırladığı Bartın Polisgücü’nü 3-0 yendi. Voleybol Bayanlar 1. Ligi B grubunun7. Hafta karşılaşmaları şu şekilde;

12 Kasım Pazar

13.00: Karayolları – Bolu Belediyespor ;( Ankara – Beştepe)

13.00: Anadolu Üniversitesi – Bursaspor Yüksekoba ( Eskişehir – Ankara)

14.00: Sakarya Spor – Kahramankazan BLD ( Sakarya – Atatürk)

15.00: Numune Spor – Bartın Polisgücü (Ankara – Beştepe)

15.00: Gümüşhane Gençlerbirliği – TED Ankara Kolejliler ( Eskişehir – Ankara)

15.00: Samsun B.Ş.B. Anakent – Pursaklar Voleybol İhitsas ( Samsun – Mustafa Dağıstanlı )

17. 000: TVF Spor Lisesi – İdmanocağı( Eskişehir – Ankara)