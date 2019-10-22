Bolu-Keçiören Bein Max 1’de

Haber: Aysun Beykoz
İşte ligin 9.haftasında oynanacak olan maçların naklen yayın programı:
25 Ekim Cuma
19:00 Boluspor-Keçiörengücü (Bein Max 1)
26 Ekim Cumartesi
14:00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altınordu (Bein Max 1)
16:30 Balıkesirspor -Adanaspor A.Ş. (Bein Max 2)
16:30 İstanbulspor A.Ş.-Bursaspor (Bein Max 1)
19:00 Altay-Ekol Göz Menemenspor (Bein Max 1)
27 Ekim Pazar
14:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor (Bein Max 1)
16:30 Giresunspor-Eskişehirspor (Bein Max 1)
19:00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük A.Ş.(Bein Max 1)
28 Ekim Pazartesi
19:00 Osmanlıspor Futbol Kulübü-Akhisarspor (Bein Max 1)