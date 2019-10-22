Bolu-Keçiören Bein Max 1’de

TFF 1.Ligin 9.haftasında oynanacak olan maçların naklen yayın programı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Boluspor-Keçiörengücü maçı Bein Max 1’den yayınlanacak.

Bolu-Keçiören Bein Max 1’de

Haber: Aysun Beykoz

İşte ligin 9.haftasında oynanacak olan maçların naklen yayın programı:

25 Ekim Cuma

19:00 Boluspor-Keçiörengücü (Bein Max 1)

26 Ekim Cumartesi

14:00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altınordu (Bein Max 1)             

16:30 Balıkesirspor -Adanaspor A.Ş. (Bein Max 2)           

16:30 İstanbulspor A.Ş.-Bursaspor (Bein Max 1)

19:00 Altay-Ekol Göz Menemenspor (Bein Max 1)         

27 Ekim Pazar

14:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor (Bein Max 1)           

16:30 Giresunspor-Eskişehirspor (Bein Max 1) 

19:00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük A.Ş.(Bein Max 1)

28 Ekim Pazartesi

19:00 Osmanlıspor Futbol Kulübü-Akhisarspor (Bein Max 1)

Esra Perçin

Esra Perçin

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