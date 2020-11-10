Bolu Kovdu, Avcı İstedi

Trabzonspor’da Abdullah Avcı dönemi başlıyor. Ekibiyle birlikte Trabzon’a gelmeye hazırlanan deneyimli teknik adamdan dikkat çeken bir hamle geldi. AvcıI Taşyürek'i istedi ama olmadı.

Bolu Kovdu, Avcı İstedi

Haber: Volkan Yılmaz

Avcı, daha önce özellikle 1. Lig ekiplerinde teknik direktörlük görevi yapmış 48 yaşındaki Ahmet Taşyürek’i ekibine dahil etmek istedi. Ancak Taşyürek bu teklife teşekkür ederek yardımcı antrenörlük görevi yapmayı düşünmediğini Avcı’ya ifade etti.   Taşyürek daha önce Antakyaspor, Kırıkhanspor, Hatayspor, Ümraniyespor, Pendikspor, Şanlıurfaspor ve son olarak Boluspor’da görev yapmıştı.

Taşyürek Kabul Etmedi

Trabzonspor'da teknik direktörlüğe getirilen Abdullah Avcı, daha önce özellikle 1. Lig ekiplerinde teknik direktörlük görevi yapmış 48 yaşındaki Ahmet Taşyürek’i ekibine dahil etmek istedi. Ancak Taşyürek bu teklife teşekkür ederek yardımcı antrenörlük görevi yapmayı düşünmediğini Avcı’ya iletti. Avcı da Taşyürek'in kararı sonrası Egemen Korkmaz'da karar kıldı. Taşyürek daha önce Antakyaspor, Kırıkhanspor, Hatayspor, Ümraniyespor, Pendikspor, Şanlıurfaspor ve son olarak Boluspor’da görev yapmıştı

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020, 15:54
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