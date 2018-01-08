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08 Ocak 2018 Pazartesi
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    • Bolu lidere dayanamadı

    Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Gelişim Ligi U 14 Ligi 3. Grupta mücadele eden Boluspor takımı Ataiker Konyaspor’u konuk etti. Karaçayır Spor tesislerinde oynanan mücadeleyi Ataiker Konyaspor 2-0 kazandı.

    08 Ocak 2018 Pazartesi 15:47
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    Bolu lidere dayanamadı
    Haber: Esra Öztürk
    Boluspor takımı Gelişim U 15 Ligi 3. Grubun 15.haftasında Atiker Konyaspor ile karşılaştı. Karaçayır Sentetik 2’de oynanan mücadeleyi Atiker Konyaspor takımı Ahmet ve Diyar’ın golleriyle 2-0 kazandı. Bu golle Konyaspor takımı 36 puanla namağlup liderliğini korurken, Boluspor takımı 14 puanla 6.sırada kaldı. Lider Konyaspor takımı maça etkili başladı. Maçın ilk dakikalarında gol bulabilmek için Konya takımı ataklarını sıklaştırdı. Maçın 8.dakikasında sol kanattan etkili gelen Konyaspor takımı Ahmet’in golü ile maçta 1-0 öne geçti. Kalesinde golü gören Boluspor takımı beraberlik için rakip ceza sahası içinde baskılarını arttırdı. Berbaberlik için yüklenen Boluspor takımı aradığı golü bir türlü bulamadı. Dk 14’te Konyaspor’lu Necati’nin şutunda kaleci Kaan son anda uzanarak topu uzaklaştırdı. Maçtaki etkili oyununu sürdüren Konyaspor takımı farkı artırmak için baskılarını arttırdı. Maçın 20.dakikasında Konyaspor’un geliştirdiği atakta Diyar topu ağlarla buluşturarak skoru 2-0’a getirdi. Bolu takımı ilk yarı bitmeden farkı azaltmak için ataklar üretse de ürettiği ataklardan yaralanamadı. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca devre arasına Konyaspor’un 2-0 üstünlüğü ile girildi. İkinci yarıya Boluspor takımı baskılı oyunla başladı. Gol için yüklenen Boluspor’un geliştirdiği atakta Eray’in şutu kaleci M. Sami’de kaldı. Rakibin baskılı oyununa karşılık vermeye çalışan Atiker Konyaspor’un hızlı ve etkili ataklarla etkili gelemeye başladı. Konyaspor’un etkili ataklarına Bolu savunması izin vermedi. Maçın son dakikalarında Boluspor takımı üstün oyun oynasa da istediği golü bir türlü bulamadı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçı Atiker Konyaspor takımı 2-0 kazandı.  
     
    Hakemler: Arif Ergün, ** Fikri Alagözoğlu, ** Batuhan Topçu
    Boluspor U 14: ** Kaan, ** Altar, ** Umut, ** Gökdeniz, ** Ensar, ** Ozan, ** Ali, ** Mehmet Şahin, ** Eray, ** Kerim, ** Kutluhan
    Atiker Konyaspor U 14: ** M. Sami, ** Ali Eren, ** Hasan Orçun, ** Yaşar, ** Emre, ** M. Emin, ** Diyar, ** Necati, ** Barış, ** M. Ali, ** Emre
    Goller: 8.dk Ahmet, 20.dk Diyar ( Atiker Konyaspor U 14)

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Futbol, Federasyonu, (, TFF)

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