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10 Kasım 2017 Cuma
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    • Bolu lideri konuk ediyor

    Türkiye Basketbol Federasyonu Erkekler 2. Ligin B grubunda mücadele eden Bolu BelediyesporBoluspor takımı ligin 2.haftaasında Final Spor’u konuk edecek.

    10 Kasım 2017 Cuma 13:02
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    Bolu lideri konuk ediyor

    Haber: Gönül Olutürk

    Temsilcimiz ligin 2.haftasında Final Spor ile bugün saat 17.00’da Karaçayır Spor Salonunda karşılaşacak. Bolu BelediyesporBoluspor takımı ligin ilk haftasında İzmir BŞB. takımına konuk oldu. İzmir’de oynanan mücadeleyi temsilcimiz 80-72 kazandı. Boluspor basketbol takımı grupta şuan 6.sırada yer alıyor. Rakibimiz Final Spor ise ilk haftada Tenis Eskrim Dağcılığı konuk etti. Bursa’da oynanan mücadeleyi Final Spor takımı mücadeleyi 83-66 kazanarak ilk haftanın sonunda 1.lige yükseldi. Boluspor Basketbol takımı tüm taraftarı takımlarına sahip çıkması için Karaçayır Spor Salonuna davet ediyor. TBF Erkekler 2. Lig B grubunun 2.hafta programı şu şekilde;

    11 Kasım Cumartesi

    16.30: Mersin BŞB. – İzmir BŞB. ( Edip Buran Spor Salonu)

    16.30: Fethiye Belediye – Mamak BLD. Yeni Mamakspor ( Fethiye Eldirek Spor Salonu)

    17.00: Boluspor Bolu Belediyespor – Final Spor ( Karaçayır Spor Salonu)

    17.00: Gemlik Basketbol – Manisa Büyük Şehir Belediye Spor ( Gemlik Spor Salonu)

    17.00: Tenis Eskrim Dağcılık – Erzurum BŞB. Gençlik ( Caferağa Spor Salonu )

    12 Kasım Pazar

    17.00: Edirne BLD. Edirnespor – UPS Spor ( Mimar Sinan Spor Salonu)

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Basketbol, Federasyonu, Erkekler, 2.

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