Ligde 9.haftada naklen yayınlanacak olan maçların programı şöyle:
20 Ekim Cuma
18.00: Adanaspor-MKE Ankaragücü (Bein Max 1)
21 Ekim Cumartesi
13.00: İstanbulspor- Altınorduspor (Bein Max 2)
13.00: Denizlispor-A.Demirspor (Bein Max 1)
19.30: Gaziantepspor-Ç.Rizespor (Bein Max 1)
22 Ekim Pazar
13.00: A.Ç.Giresunspor-G.Manisaspor (Bein Max 1)
13.00: Ümraniyespor-Gazişehir FK (Bein Max 2)
15.30: Eskişehirspor-BB Erzurumspor (Bein Max 1)
15.30: Elazığspor-Samsunspor (Bein Max 2)
18.00: Boluspor-Balıkesir Baltok (Bein Max 1)
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