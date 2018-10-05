Haber. Esra Öztürk

Yamak yarın oynanacak olan maç öncesinde yaptığı açıklamada,”Boluspor sıralamada bizim üzerimizdedir ve rakibimizdir. Bu yüzden Bolu’da puan ve puanlarla dönmemiz gereken bir maç oynayacağız. Yönetim olarak görevimiz bu maç için futbolcularımızın en iyi şekilde hazırlanacağı ortamı sağlamaktır. Dünden yapılan eleştiriler bizim, yarın atacağımız adımlar için engel olmayacaktır. Bizim hayatımızda sadece Giresunspor vardır ve bu yolda çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.