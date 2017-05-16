Haber: Esra Öztürk

Kulüp başkanı Necip Çarıkçı, bir otelde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, deplasmanda oynadıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçına değinerek, karşılaşmanın zor olduğunu buna rağmen bu sezon en iyi oynadıkları maçlardan biri olduğunu ancak son dakikada yedikleri gol sonucunda deplasmandan bir puanla dönmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Bolu Atatürk Stadı'nda 20 Mayıs Cumartesi saat 18.30'da ligin son maçına çıkacaklarını hatırlatan Çarıkçı, "Play-off'a kalmak istiyorsak Manisaspor maçını kazanmak zorundayız. Takımımız en son 2009 yılında play-off'lara kaldı. Takımımız ligden düşmemek için mücadele etti. Uzun bir aradan sonra Manisaspor karşılaşmasını kazanarak play-off'lara katılma şansını kazanabiliriz." diye konuştu.

Çarıkçı, sezon boyunca takımı yalınız bırakmayan taraftarları maça davet edeceklerini ifade ederek, "Yapılan yönetim kurulu toplantısında Manisaspor maç bilet fiyatının 1 lira olması yönünde karar aldık. Bütün taraftarlarımızı bu maça bekliyoruz. İnşallah takımımız cumartesi akşamı play-off'a kalır." açıklamasında bulundu.