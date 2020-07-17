Bolu Maçına Hatıra Bileti

Haber: Aysun Beykoz

Konuyla ilgili olarak Eskişehirspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “#Eskişehirspor - #Boluspor maçı için hazırlanan hologramlı hatıra biletlerimiz dün itibarıyla 25 TL'den satışa çıkmıştır. Tesislerimizden ve İsmet İnönü Cd.'ndeki satış noktamızdan (Yapı Kredi Bankası önü) alabilirsiniz #YaşasınEskişehirspor” ifadelerine yer verildi.

Mehmet Özcan Kadro Dışı

Eskişehirspor yönetimi 520bin TL alacağı için TFF'e başvuran genç yıldız adayının ödemelerini yaptı ve serbest kalmasının önüne geçti. Boluspor maçı öncesinde de kadro dışı bırakıldı. Oyuncuya gelen teklifler değerlendirilecek.