Haber: Gönül Olutürk

“Söz konusu Giresunspor olunca akan sular durur” diyen Güney, “Ben Giresunspor’dan yıllarca ekmek yedim. O kadar yıl oynayıp, hocalık yapıp, zor durumdayken gelmemek söz konusu dahi olamaz. Giresunspor için üç gün beş gün bile olsa asla görevden kaçmam. Yeni hoca geldiği zaman ondan sonrasına bakarız. Ben Giresunluyum, Giresunsporluyum. Giresunspor her zaman sağ kalsın, yaşasın. Biz her zaman buradayız, göreve hazırız ve şimdide görevimizin başındayız. Boluspor maçına hazırlanıyoruz. Kalecilerimle sürekli diyalog halindeyiz. Anıl da, Kayacan da zaten eski öğrencim. Gayet iyi çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.