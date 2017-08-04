Haber: Semih BAYKAL

Giresunspor’un 31 yaşındaki kanat oyuncusu Sinan Özkan, “Üst üste Alanyaspor ve Göztepe’de şampiyonluk sevinci yaşadım. İnşallah burada da bu duyguyu yaşayacağım” dedi Giresunspor’un, Göztepe’den kadrosuna kattığı 31 yaşındaki kanat oyuncusu Sinan Özkan, yeşil-beyazlı camiaya şampiyonluk sevinci yaşamak için geldiğini söyledi. Camiaya yabancı bir oyuncu olmadığını kaydeden tecrübeli oyuncu, “Daha önce Giresunspor formasını giyen biriyim ve yeniden burada olmaktan son derece memnumum. Başkanımız teklif yapınca hiç düşünmeden kabul ettim. Üst üste Alanyaspor ve Göztepe’de şampiyonluk sevinci yaşadım. İnşallah burada da aynı duyguyu yaşayacağım” dedi. Giresunspor’u şampiyonluğa ulaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Sinan Özkan “Çok iyi kamp dönemi geçirdik ve artık 13 Ağustos’ta Boluspor ile sezonun ilk haftasında oynayacağımız lig maçına odaklandık. Takımımızda arkadaşlık güzel… Hepimizin aklındaki tek şey Giresunspor’un şampiyon olması. Transferimin gerçekleşmesinin ardından Giresunspor taraftarından çok sayıda tebrik mesajı aldım. Giresunspor formasıyla sahada olmayı özledim. İnşallah yeni dönemde çok farklı bir Sinan izlettireceğim” şeklinde konuştu.