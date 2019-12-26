Bolu Maçına Otobüs İstediler

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan mücadelede İstanbulspor maçında ceza alan Eskişehirspor taraftarları yer alamayacak. Ancak onların yerine Es-Es sevdalısı diğer taraftarlar Kale Arkası Tribün için sıraya girdi. Ligde son sırada yer alan Eskişehirspor’un taraftarları Başkan Ahmet Ataç’tan otobüs talebinde bulundular. Taraftarlar konuyla ilgili açıklamalarında, ''ESKİŞEHİRSPOR AŞKTIR!'' dedik ve sevdamızın sonsuza kadar yaşaması için bizler yüreğimizle mücadele edeceğimize söz verdik. Başkanımız Sn. Çamlıca Tayfa olarak sizlerden Boluspor maçı için bir adet otobüs talep ediyoruz” ifadelerine yer verdiler.