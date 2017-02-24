Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, Boluspor maçında bu zamana kadar yaptıklarından daha iyisini yapmaları gerektiğini belirterek, "Hem topa sahip olup hem de iyi mücadele edip, rakibe fırsatlar vermeden maçı kazanmanın yollarını arayacağız. Başarılı olmak zorundayız." dedi. Özköylü, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, pazar günü kendi sahalarında oynayacakları Boluspor maçını değerlendirdi. Kazanma zorunluluğunun giderek arttığı haftalara girdiklerine işaret eden Özköylü, "Boluspor maçı bizim için 3 puandan başka bir düşüncenin olmadığı, sahadan mutlak galibiyetle ayrılmamız gereken maçlardan birisi. Play-off hedefi içinde olan iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Son hafta oynadıkları maçı kazandılar. Biz de haftalardır oynadığımız iyi futbolu sonuca yansıtmak istiyoruz." ifadesini kullandı.Kendileri açısından Boluspor maçında 3 puanın elzem olduğunun altını çizen Özköylü, şunları kaydetti: "Sahada yapılması gereken ne varsa yapacağız. Futbolcular sahada zaten ellerinden geleni yapıyor. Mersin İdmanyurdu maçında 10 kişiyle bile 540 pas yapmışız. Bu bir takımın maçı ne kadar kazanmak istediğinin en net göstergesidir. Boluspor maçında bu zamana kadar yaptığımızdan daha iyisini yapıp kazanmanın yollarını arayacağız. Başarılı olmak zorundayız."