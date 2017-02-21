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21 Şubat 2017 Salı
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    • BOLU MAÇINDA SEMBOLİK BİLET ÇAĞRISI

    Samsunspor Şehzadeler Taraftarlar Grubu tribün lideri Hikmet Şimşek, Boluspor maçının taraftara kapalı oynanması halinde yönetimden sembolik bilet bastırılmasını talep ettiklerini ifade etti.

    21 Şubat 2017 Salı 14:04
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    BOLU MAÇINDA SEMBOLİK BİLET ÇAĞRISI

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    SAĞDUYULU OLUNMALI

    Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Son günlerde Samsunspor'umuz için yaşanan olumsuzluklar sonucu taraftarımız psikolojik olarak bunalıma girmiş ve saha içinde olmaması gereken olaylara sebebiyet vermiştir. Taraftarımızın bundan sonraki maçlarda kendine daha hakim ve daha sakin olmalarının çağrısında bulunuyoruz. Samsunspor'umuzun en büyük etkeni bilindiği üzere büyük taraftarıdır. Mersin maçında yaşanan olaylar sonrasında Pazar günü Boluspor ile oynayacağımız maç seyircisiz olabilir" dedi.

    TAKIMI STADYUMA UĞURLAYACAKLAR

    Böyle bir kararın çıkması halinde şönetimden sembolik bilet talep ettiklerini dile getiren Şimşek, "Yönetimden sembolik olarak 5 (beş) TL gibi cüzzi bir rakam olmak şartıyla "20 Ocak Kara Gün Bileti" satılması için Samsunspor yönetimiyle projemizi paylaştık. Bu sayede Boluspor maçı seyircisiz de oynansa sembolik bilet satılarak kulübüne maddi gelir sağlayacaktır. Bunun yanı sıra bizler yine Diriliş adı altında tüm Samsunsporluları tesislere davet ediyoruz. Seyircisiz kararı umarız çıkmaz. Çıktığı takdirde 11:00 da tesislerden takımımızı stadyuma uğurlayacağız" dedi.

    Anahtar Kelimeler: Samsunspor, Şehzadeler, Taraftarlar, Grubu, Tribün

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