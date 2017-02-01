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01 Şubat 2017 Çarşamba
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    • "Bolu maçını kazanmak istiyoruz"

    Mersin İdmanyurdu'nda Kulüp basın sözcüsü Muharrem Çağatay: "Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirip, Boluspor maçını da kazanmak istiyoruz" dedi.

    01 Şubat 2017 Çarşamba 14:06
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    Haber: Aysun Beykoz

    Mersin İdmanyurdu Kulübü Basın Sözcüsü Muharrem Çağatay, yaptığı açıklamada, Antalya'da yaptıkları devre arası kampının takıma iyi geldiğini söyledi. Bu sırada futbolculara yaptıkları geçmişe ait ödemelerin takıma olumlu yansıdığını ifade eden Çağatay, ikinci yarı itibariyle çıkış peşinde olduklarını belirtti. İyi mücadele ederek, güzel futbol oynadıklarını anlatan Çağatay, şöyle konuştu: "Dünkü Sivasspor maçında takım olarak çok iyi oynadık. İyi hazırlanıp, iyi konsantre olduk. Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele eden Mersin İdmanyurdu vardı. Bir de tartışmasız ligin en iyi takımına karşı bu mücadeleyi vermemiz ve kazanmamız çok güzel. Bu galibiyet Mersin İdmanyurdu'nun geleceği için bir ateşleme oldu. Bundan sonra Mersin İdmanyurdu'nun ayağa kalkması biraz daha kolay olacaktır. Milli maçlardan dolayı verilen arayı en iyi şekilde değerlendirip, Boluspor maçını da kazanmak istiyoruz." Çağatay, teknik direktör Ümit Turmuş'la görüşmelerinin devam ettiğini ve Turmuş'un Sivasspor karşılaşmasını tribünden izlediğini sözlerine ekledi.

    Anahtar Kelimeler: Mersin, İdmanyurdunda, Kulüp, Basın, Sözcüsü

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