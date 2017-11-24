Haber: Esra Öztürk

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’da Basın Sözcüsü Av. Cengiz Gülaç ile kaleci Ahmet Sabri Fener, haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu. GrandmedicalManisaspor karşısında alınan yenilgiden dolayı taraftarlardan özür dileyerek konuşmasına başlayan Elazığspor Basın Sözcüsü Av. Cengiz Gülaç, “Kötü bir oyun ortaya koyduk. Maç öncesi Manisaspor’un eksi puan ceza almasının bizim için iyi olmadığını düşünmüştüm. Kötü oynadık. Hocamız da kabul etti. Hüseyin Hoca bu ligin kurt hocalarından biri. Gerekli teşhisleri yapacaktır. Biz kendisine inanıyoruz. Futbolcularımızın da biraz dikkatli olmaları lazım. Ben bu sonuca paranın sebep olduğuna inanmıyorum. Bizim nasıl zorluklar içinde olduğumuzu biliyorlar. Böyle bir gerekçe olamaz. Disiplinsizlik zaten olamaz. Bunu anladığımız zaman sert önlemler alırız. Geçen sene, forvetimiz yokken, transfer yasağı varken, riske girip iki forveti gönderdik. Yönetim olarak gerektiği yerde gerekli müdahaleyi yaparız. Takım içinde en büyük avantajımız, müthiş bir uyumun olması. Gruplaşma söylentilerine taraftarlarımız itibar etmesinler. Sonuç itibarıyla, kötü bir oyundu, kötü bir sonuçtu. Bu hafta inşallah telafi edip yükselişe geçeriz” dedi.

“BİZİ BİRBİRİNE DÜŞÜREMEZ”

Elazığspor’un eski Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak hakkında bazı duyumlar aldıklarını ifade eden Gülaç, “Bazı şeyleri kamuoyunun bilmesi lazım. Kendisinin bizim için bir değeri yoktu lakin şu anda görev yaptığı camia bizim için çok değerlidir şehir olarak. Erzurumspor bizim kardeş şehrimiz. Bu dostluk bozulmaz. Ama Erzurumlu dostlarımız da Mehmet Altıparmak’ın bizim futbolcularımıza telefon açmasının, ayartmasının lütfen önüne geçsinler. O ne yaparsa yapsın bizim Erzurum ile olan dostluğumuz zarar görmez. Ama kendileri de sıkıntı yaşarlar. Bunları federasyona bildirdiğimiz takdirde bir yaptırımı var. Altıparmak, Erzurum’la bizi birbirine düşüremez. Bizim futbolcularımızı lütfen aramasın. Haddini bilsin. Giderken bir dünya hakaret etti, belgeleriyle cevap verdik. Utanmak yerine, susmak yerine, bizim futbolcularımızı arıyor. Israrla ’gönderin’ dediği adamı bile arıyor. İnsanda biraz utanma duygusu olur. Gereken cevabı veririz” diyerek tepki gösterdi. Takım içinde huzursuzluk olduğu iddialarına ise Av. Cengiz Gülaç, “Takım içinde huzursuzluk yok, olamaz. Bir, bizim şu andaki mevcut kadromuz kaliteli insanlardan oluşuyor. İki, Hüseyin Hocamız buna izin vermez. Futbolcularımıza haksızlık yapmayalım. Yok böyle bir şey. Performans düşüklüğü oldu, bunu kabul ediyoruz. Çözüm bulunacağına inandığımızı, hocamıza ve kadromuza inandığımızı söylemek istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. Elazığspor’un genç file bekçisi Ahmet Sabri Fener ise, geçtiğimiz hafta kimsenin beklemediği bir performans ve kötü gidiş olduğunu aktararak tüm taraftarlardan özür dilediklerini, bundan sonra işi yoluna sokacaklarını kaydetti.