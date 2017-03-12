Haber: Esra Öztürk
Önceki gün Mersin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye geneli 22 İl’den 400 sporcunun Artistik, Ritmik, Aerobik ve Trampolin dallarında mücadele ettiği Mersin Cimnastik Türkiye Şampiyonası birbirinden çekişmeli yarışların ardından sona erdi.
Şampiyonada ilimizi temsil eden;
• Genç Erkekler kategorisinde Onur Çelik Türkiye Şampiyonu,
• Genç Erkekler kategorisinde Bora Tarhan Türkiye 3.sü,
• 13-14 yaş erkekler kategorisi Muhammed Emin Duman Türkiye 2.si,
• 13-14 yaş bayanlar kategorisinde Sıla Musluk Türkiye Şampiyonu,
• 17-21 yaş kategorisinde Mert Gürer Türkiye Şampiyonu,
• 10-12 yaş kategorisinde Fahrettin duman Türkiye 4.sü.
• 17-21 yaş bayanlar Sude Öztürk Türkiye 3.sü. oldu.
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