Haber: Erdal Tanrıverdi
TFF 1.Ligde 16.haftada oynanacak olan maçların naklen yayın akışı şöyle:
16.Hafta
23 Aralık Cuma
18.30: G.Antep BŞB-Eskişehirspor (TRT Spor)
24 Aralık Cumartesi
13.00: Boluspor-Y.Malatyaspor (TRT Spor)
13.00: Sivasspor-A.Demirspor (TRT Avaz)
16.00: Balıkesirspor-Elazığspor (TRT Spor)
18.30: Samsunspor-Göztepe A.Ş.(TRT Spor)
25 Aralık Pazar
13.00: Ş.Urfaspor-Manisaspor (TRT Spor)
13.00: Denizlispor-Giresunspor (TRT Avaz)
16.00: M.İdmanyurdu-Bandırmaspor (TRT Spor)
18.30: Altınordu A.Ş.-Ümraniyespor (TRT Spor)
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