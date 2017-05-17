Haber: Aysun Beykoz

Son haftada 8 maç dönüşümlü olarak TRT Spor’dan, 1 maç ise TRT Avaz’dan naklen yayınlanacak. Maçların programı şöyle:

20 Mayıs Cumartesi

18.30: Boluspor-Manisaspor (TRT Spor)

18.30: G.Antep BB-Giresunspor (TRT Spor)

18.30: Ş.Urfaspor-Elazığspor (TRT Spor)

18.30: M.İdmanyurdu-A.Demirspor (TRT Spor)

18.30: Samsunspor-Bandırmaspor (TRT Spor)

18.30: Denizlispor-Samsunspor (TRT Spor)

18.30: Altınorduspor-Eskişehirspor (TRT Spor)

18.30: Balıkesirspor-Ümraniyespor (TRT Spor)

18.30: Sivasspor-E.Y.Malatyaspor (TRT Avaz-TRT Kürdi)