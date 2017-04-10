Haber: Aysun Beykoz

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu tarafından “Dünya Herkes İçin Masa Tenisi Günü” olarak ilan edilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen 6 Nisan Dünya Masa Tenisi günü etkinlikleri çerçevesinde 17 Temmuz Spor Salonunda masa tenisi sporcuları ve aileleri arasında sporu sevdirme ve masa tenisini teşvik etmek amacıyla etkinlik düzenlendi. Bu etkinliklerin devamında ilki geçen yıl halkımızın yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinliğe bu yıl da 8-9 Nisan tarihleri arasında 14 Burda AVM’de “Bolu Masa Tenisi Oynuyor” sloganıyla çeşitli turnuvalarla yapılan etkinlikler ile günün anlamı konusunda farkındalık oluşturuldu.