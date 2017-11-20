Haber: Semih Baykal

Bolu MTAL’in gruplarda ilimizi temsil edip etmeyeceği federasyonun kararından sonra belli olacak. Maçın ilk 5 dka 5-0 dakikası 2-0 Bolu MTAL üstünlüğü ile geçildi. Her iki takımın da gol bulmakta zorlandığı ilk 10 dakikada Bolu MTAL 3-0’lık üstünlük sağladı. 15.dakika 5-0 Bolu MTAL üstünlüğü ile geride kaldı. İzzet Baysal Abant MTAL ilk golünü 17.dakikada buldu: 7-1. 20.dakikayı 8-2 önde tamamlayan Bolu MTAL ilk yarıyı da 10-4 üstünlükle kapattı. 2.yarının 5.dakikası 10-6, 10.dakikası 13-7 ve 15.dakikası ise 14-8 Bolu MTAL üstünlüğü ile geride bırakıldı. 20.dakikada fark 9 sayıya çıktı: 17-8. Maçtan 22-10 galip ayrılan Bolu MTAL 2.olmayı başardı.