Haber: Esra Öztürk

Bolu MTAL bu sonuçla oynadığı 2 maçta henüz kalesinde gol görmeyen tek takım oldu. Bolu MTAL oyunun 3.dakikasında öne geçti: 1-0. 2.gol 4.dakikada gelirken, diğer goller ilk yarının son anlarında geldi. Bolu MTAL 11.dakikada 3-0, 12.dakikada 4-0, 13.dakikada ise 5-0 üstünlüğü yakaladı. İlk yarı 5-0 Bolu MTAL üstünlüğü ile tamamlandı. 2.yarının ilk dakikasında Bolu MTAL 6.golü buldu. Sporseverlerin yaklaşık 13 dakika gol izleyemediği 2.yarıda Bolu MTAL’in 7.golü 14.dakikada gelirken, son gol ise penaltıdan son dakikada geldi. Maçtan 8-0 galip ayrılan Bolu MTAL gol yemeden 2’de 2 yapmanın sevincini yaşadı.