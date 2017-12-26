Haber: Gönül Olutürk
17 Temmuz Spor Salonunda oynanan mücadelenin ilk setine İzzet Baysal Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 3-0 önde başladı. Teknik molaya da 12- 3 önde giren Bolu MTAL, aradaki farkı koruyarak 20-7’lik skorda farkı 13’e çıkardı. Bolu MTAL Rakibine şans tanımayarak seti 25-9 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti. İkinci setin başında toparlanan Gerede Fen Lisesi sette 4-1 öne geçti. Geriden gelip toparlanan Bolu MTAL takımı teknik molaya 12-8 önde girdi. Öne geçtikten sonra toparlanan Bolu MTAL takımı seti 25-18 kazanarak setlerde 2-0 üstünlüğünü korudu. MTAL takımı üçüncü sete 5-2 önde başladı. Teknik molaya
12 - 8 önde girdi. Set boyunca etkili oyununu sürdüren Bolu MTAL takımı seti 25-16 kazanarak maçı 3-0 kazandı.
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