Haber: Semih Baykal

Liginde son 6 haftada oynadığı maçlarda 5 galibiyet 1 beraberlik alan Boluspor, ligin haftasında 27 haftasında evinde lider Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Kırmızı Beyazlılar’da geçtiğimiz hafta Balıesirspor maçında sakatlanan İshak Çakmak kadroda yer almazken, yerine Özgür İleri ilk 11’de başladı. Poepon ve Mustafa Durak’ta kart cezasının bitmesinin ardından ilk 11’deki yerlerini aldı. Ayrıca Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, Balıkesirspor maçında forma şansı vermediği Melih Okutan’ı da Çaykur Rizespor karşısında ilk 11’de oynattı. Uzun süre sakatlık sıkıntısı yaşayan Caner Cavlun ve Alim Öztürk’te 21 kişilik kadroda kendine yer buldu.

MELİH OKUTAN YÜZDE YÜZÜ KAÇIRDI

İki takımında dengeli başladığı karşılaşmada Boluspor ilk etkili atağını 10’ncu dakikada gerçekleştirdi. Melih Okutan, ceza sahasına girip kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu sağ taraftan auta attı.

GOL KRALI SKORU DEĞİŞTİRDİ

Kontra ataklarla Boluspor kalesinde etkili olmaya çalışan Çaykur Rizespor 19’ncu dakikada Mehmet Uslu’nun sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği pasta ligin gol kralı Samudio’nun boş kaleye gönderdiği topla skoru 0-1 yaptı.

İLK YARI ÇAYKUR RİZE’NİN ÜSTÜNLÜĞÜ İLE TAMAMLANDI

Samudio’nun golüyle 0-1 geriye düşen Boluspor, özellikle Mustafa Durak, Melih Okutan ve Yusuf Emre ile rakip kalede etkili olmaya çalışsa da bir türlü aradığı golü bulamadı. İlk Yarıyı Çaykur Rizespor 0-1 önde kapattı.

İRFAN BAŞARAN ÇIKTI AKABUEZE GİRDİ

Boluspor ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. İlk yarıda etkili bir performans sergiliyemen İrfan Başaran oyundan çıkarken yerine Akabueze girdi.

POEPON SARI KART GÖRDÜ

İkinci yarının başından bu yana Çaykur Rizespor kalesini abluka altına alan Boluspor dakikalar 70 gösterdiğinde bir türlü aradığı golü bulamadı. Boluspor’un başarılı forveti Rydell Poepon’da 74’ncü dakikada rakibine yaptığı faul sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

GUİDO MUTLAK GOLÜ KAÇIRDI

Çaykur Rizespor kalesinde etkili olan Boluspor oyuna yeni giren Guido Koçer’in, 78’nci dakikada ceza sahası içerisinden çektiği sert şutun yan ağlarda kalmasıyla mutlak gol şansını kaçırdı.

MAÇIN SONUNA 5 DAKİKA İLAVE EDİLDİ

İlk yarıda uzatmaya gerek görmeyen hakem maçın sonuna 5 dakika ilave etti. Maç boyunca Çaykur Rizespor’a pozisyon vermeyen Boluspor, ikinci yarıda da özellikle oyuna sonradan dahil olan Akabueze ve Guido Koçer ile gol bulmaya çalıştı. Ancak bir türlü top kale girmedi. Lider Çaykur Rizespor karşısında maçın başından sonuna kadar üstün olan Boluspor sahadan 0-1 mağlup ayrılarak 43 puanda kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu* (Hakem), Serkan Çimen**(1. Yardımcı Hakem), Samet Çiçek **(2. Yardımcı Hakem), Mert Güzenge*** (Dördüncü Hakem)

İlk 11’ler

Boluspor: Gökhan Değirmenci**, Renato Arapi**, Mamadou Diarra***, Furkan Şeker**, Cengiz Umut Meraş***, Özgür İleri**, İrfan Başaran*(Akabueze*** Dk 46), Yusuf Emre Gültekin*(Guido Koçer** Dk 77), Melih Okutan**(Andre Santos** DK 66), Mustafa Durak*, Rydell Poepon*

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan***, Ramos Junıor**, Mehmet Uslu***, Robin Yalçın**, Galip Güzel**, Marwane Saadane***, Samudio***(Recep Niyaz** Dk 88), Süleyman Koç***(Oğulcan Çağlayan Dk 56), Orhan Ovacıklı, Abdullah Durak**(Koray Altınay** Dk 70), Vedat Muriç***

Sarı Kartlar:Ramos Junıor (Çaykur Rizespor Dk31), Mustafa Durak (Boluspor Dk 35), Rydell Poepon (Boluspor Dk 74), Vedat Muriç (Çaykur Rizespor Dk 81), Renato Arapi(Boluspor Dk 89)

Kırmızı Katlar:

Goller: Samudio (Çaykur Rizespor Dk 19)



