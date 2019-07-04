Bolu Paravolley Süper Ligde

Bolu Paravolley Takımı 1.Ligde şampiyon oldu ve büyük başarıya imza atarak Süper Lige çıkmanın gururunu yaşattı.

Bolu Paravolley Süper Ligde


Haber: Birol Ertunç

Oturarak voleybol 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de Karadeniz Ereğli Belediye, 1. Lig'de ise Karaman İl Özel İdare şampiyon oldu. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Oturarak Voleybol Süper Lig ve 1. Lig final müsabakaları Aksaray'da gerçekleştirildi. Süper Lig'de şampiyonluğa Karadeniz Ereğli Belediye ulaşırken, Zonguldak Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik Spor Kulübü ikinci, Adana Ayyıldız üçüncü sırayı aldı. 1. Lig'de ise şampiyon Karaman İl Özel İdare olurken, sezonu Bolu Gençlik Merkezi ikinci, Konya Engelliler Spor Kulübü ise üçüncü sırada bitirdi. Karaman İl Özel İdare ve Bolu Gençlik Merkezi, Süper Lig'e yükseldi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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