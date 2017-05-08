Haber: Ceylan Beykoz

Karaçayır’da oynanan ve 4 gün süren maçlarda 5 takım mücadele etti. Finalde gülen takım ise Ankara ekibi Hacettepe oldu. Hacettepesporlu oyuncular ve idareciler finalde yaşanılan zaferi doyasıya kutlarken, maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Hacettepespor-Bartın Kemerspor: 6-0

Kozlu Bld.Spor-Çankırı Bld.Gençlik: 6-0

Düzce Sis.Yalıtım-Çankırı Bld.Gençlik: 3-0

Kozlu Bld.Spor-Düzce Sis.Yalıtım: 3-1

Bartın Kemerspor-Hacettepespor: 0-8

Hacettepespor-Kozlu Bld.Spor: 4-1