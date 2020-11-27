Bolu Şampiyonu Kervanspor

Haber: Ceylan Beykoz

BOLU AMATÖRÜ YENMİŞTİ

Kervanspor 1982-1983 futbol sezonunda Düzce birinci amatörde zorlanmadan şampiyon olmuştu. İl şampiyonluğu için Bolu birinci amatör şampiyonu Boluspor amatör ile önce Bolu’da 0-0 berabere kalmış,. Düzce’de oynanan müsabakayı 3-1 kazanarak il şampiyonu olmuştu. Boluspor amatör takımında Ali Beykoz, İsmail Taviş gibi aynı zamanda Boluspor forması giyen futbolcular vardı. Kervanspor bu güçlü takımı yenip il şampiyonu olma başarısı göstermişti.

GRUBUNDA İKİNCİ OLMUŞTU

Bolu şampiyonu olarak gruplara giden Kervanspor grubunda ikinci olmasına rağmen diğer grup birincilerindan bazı takımların lige katılım bedelini yatırmaması sonrasında Federasyon tarafından üçüncü lige davet edilmiş ve Kervanspor yönetimi şartları yerine getirmişti.

İŞTE FOTOĞRAF KARESİNDEKİ KADRO

Şahabettin Başev’in çalıştırdığı Kervanspor Doğsanpsor 1982-1983 sezonu fotoğraf karesinde bulunan futbolcular şöyle:

Üst sıra soldan sağa: Görol Gökal, Ertan Rukiye Taşkın, Ahmet Bektaş, Turgay Gökal, Yüksel İnce

Alt sıra. Soldan sağa. Avni Sağlam, Yakup Arat, Recep Gencan, Yusuf Arat, Ertuğrul Zengin, Zeki Bektaş

KADRODA KARDEŞLER VARDI

1982-1983 futbol sezonunda Kervanspor Doğsanspor forması giyen futbolculardan Ahmet Bektaş, Zeki Bektaş, Avni Sağlam, Ali Sağlam, Turgay Gökal, Gürol Gökay, Yakup Arat, Yusuf Arat ,Metin ve Mustafa kardeşlerdi.

DÜZCE DOĞSAN TARİHÇESİ

Bugün dibe vuran Düzce futbolu bir zamanlar Türkiyenin en önemli futbol merkezlerinden biriydi. Bolu’nun ilçesi olmamıza rağmen Düzce’de Düzcespor, Düzce Doğsanspor ve Akçakocaspor takımları Türkiye profesyonel liglerinde mücadele ediyordu. Türkiye’nin en önemli futbolcuların forma giydiği Düzce futbolunun en renkli takımlarından biri kuşkusuz Sivrikaya ailesi tarafından kurulan Kervanspor yada son adıyla Düzce Doğsanspor takımıydı. Kervanspor adıyla kurulan bu kulüp 1982-1983 futbol sezonunda Türkiye amatör futbol şampiyonasında başarılı olarak üçüncü profesyonel lige yükselmiş, profesyonel ligdeki ilk sezonunda şampiyon olarak 2. Türkiye profesyonel ligine çıkmayı başarmıştı. 1986-1987 yılında üçüncü lige düşen Doğsanspor 1990-1991 sezonunda tekrar ikinci lige çıkmayı başardı. 1991-1992 futbol sezonunda Kocaelispor ile aynı grupta yer alan ve şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen bu kulübümüz birinci ligin kapısından dönmüştü. Düzcespor eski kulüp başkanlarından Hayri Sivrikaya ve ailesi tarafından finanse edilen Doğsanspor, takımda oynayan Selçuk Sivrikayanın vefatının ardından 1992-1993 futbol sezonunda Mudurnu Tavukçuk tarafından satın alınmıştı.