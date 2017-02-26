banner128

banner101

26 Şubat 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • BOLU SEBENSPOR İŞİ SIKI TUTUYOR

    Bolu Spor Lisesi ve Sebenspor Hentbol Takımı Haftada 1 gün Life Kinetik Koçu ile liselerde Türkiye Finallerine ve Kulüplerde gelecek yıllarda üst lig hedefleri doğrultusunda çalışıyor.

    26 Şubat 2017 Pazar 10:50
    Bu haber 53 kez okundu
    BOLU SEBENSPOR İŞİ SIKI TUTUYOR

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Temsilcimizin Life Kinetik koçluğunu Basketbol İl Temsilcisi Bülent TANASEN yapıyor.

    LİFE KİNETİK NEDİR ?

    Life Kinetik; en kısa haliyle görsel algı ve egzersiz ile beynimizin kullanmadığımız kısımlarını geliştirerek bu kapasitenin artırılmasını sağlar.

    Normal sağlıklı bir insan beyninin oransal kullanımı hakkında çeşitli bilgiler olmasına karşın net bir yüzdelik bilgi bulunmamaktadır. Fakat tek gerçek olan beynimizin sadece bir kısmını kullandığımız ve kullanmadığımız büyük bir kısmının olduğudur. Bu yüzden Life Kinetik olarak amacımız beynimizin olanaklarını daha iyi şekilde kullanarak kişisel performans ve başarımızı artırmaktır.

    Life Kinetik Almanya’da geliştirilmiş ve dünyanın birçok ülkesinde uygulanan Nöronal öğrenme sürecini canlandırarak, yeni beyin ağlarını yapılandırıp sinirsel semptomları azaltırken, konsantrasyonu ve görsel sistemin performansını iyileştiren bir eğitim programıdır.

    Beynimizin sağlıklı çalışması için öncelikle spor yapmak, beynimizin tazelenmesi için (özellikle uzun vadede) önemli bir olgudur. Ayrıca eğlenceli bir şeyler yapmak hem stres düzeyimizi düşürmemize, hem de beynimizin tazelenmesine yardımcı olur.

    Fakat zihin geliştirici olan eğlenceli oyunlar tercihtir. Bunun dışında, yeni bir şeyler öğrendiğimizde beynimiz bu duruma uyum sağlamak için yepyeni bağlantılar geliştirmek zorunda kalır.Beyin egzersizleri ve beynimizin sürekli değişik yönlerde çalışması beynimizin yeni nöron bağlantıları geliştirmesine yol açar. Örneğin ünlü Alman Fizikci Albert Einstein’ın beyni üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, Einstein’ın beyninin beklenenin aksine normal insan beyninin dörtte üçü kadar olduğu fakat beynindeki nöronlar (sinir hücresi, sinir sistemini oluşturan hücre) arasındaki ilişki sayısının da diğer insanlara oranla çok daha fazla olduğunu tespit edilmiştir.Yani sonuç olarak beynimizin kapasitesini gösteren beynimizin boyutu değil, beynimizdeki nöron sayısı ve gelişimidir. Bunu da Life Kinetik’in eğlenceli egzersizleriyle artırmak mümkün. Bu yüzden belirli bir program dahilinde çalışılmalıdır.

    Görsel algı ve egzersiz ile beynimizin kullanımını artırmaktır. Life Kinetik zihinsel kaynaklarımızı canlandırarak bu kullanılan kapasiteyi yükseltecek ve bu da performansımızı artırarak bize sporda başarı elde etmemizi sağlayacaktır. Almanya ve Avusturya başta olmak üzere Life Kinetik programları uygulanan birçok ülkede global birçok şirket ve kurum ile Alman Milli futbol takımı, Borussia Dortmund futbol takımı Life Kinetik programlarını yıllardır uygulamakta olup şirket başarılarına önemli katkısı olduğu görülmüştür.

    Takım ve bireysel sporlarda zirvede olmak hem kurumsal hem de bireysel yönden oldukça önem taşımaktadır. Life Kinetik Programları ile, spor aktivitelerinde daha az güç ve enerji sarfederek performans artışı sağlanır. Dengenin gözle görülür bir şekilde gelişir. Kişisel yer-yön kavramı gelişerek bulunduğu ortama uyumu artar. Telafi mahiyetindeki davranışlara gerek kalmaz ve bu da diğer davranışların daha uyumlu olmasını sağlar. Ayrıca el-göz, göz-ayak koordinasyonu çok güçlü bir şekilde artar. Böylece hareketlerin performansı artarak hata yapma oranı oldukça azalır.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Spor, Lisesi, Sebenspor, Hentbol

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Vekiller Adaletli olup Çalışın!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ KİMLER NEDEN DOLAYI EVET OYU VERECEK
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Ne İstediğini Bilmek
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ben Neden Teröristlerle Beraberim?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Uzay Boşluğuna Sevgiler…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MÜCADELEYE BU KÖŞEDEN DEVAM…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da“ ACİL işi tamam” mı ?..
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Ahlak, namus nedir, ne işe yarar?
  • Makinist Makinist Biraz matematik yapalım!..
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Bayanlar-baylar evet mi hayır mı
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kar Taneleri
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Üçlü filtre testi…
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR OYNATMAYA AZ KALDI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REFERANDUM SÜRECİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CELLADIN ELİNE DÜŞERKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Suat Tosun Suat Tosun SALYANGOZ LOGOLU GÖYNÜK
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129