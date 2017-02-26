Haber: Erdal Tanrıverdi

Temsilcimizin Life Kinetik koçluğunu Basketbol İl Temsilcisi Bülent TANASEN yapıyor.

LİFE KİNETİK NEDİR ?

Life Kinetik; en kısa haliyle görsel algı ve egzersiz ile beynimizin kullanmadığımız kısımlarını geliştirerek bu kapasitenin artırılmasını sağlar.

Normal sağlıklı bir insan beyninin oransal kullanımı hakkında çeşitli bilgiler olmasına karşın net bir yüzdelik bilgi bulunmamaktadır. Fakat tek gerçek olan beynimizin sadece bir kısmını kullandığımız ve kullanmadığımız büyük bir kısmının olduğudur. Bu yüzden Life Kinetik olarak amacımız beynimizin olanaklarını daha iyi şekilde kullanarak kişisel performans ve başarımızı artırmaktır.

Life Kinetik Almanya’da geliştirilmiş ve dünyanın birçok ülkesinde uygulanan Nöronal öğrenme sürecini canlandırarak, yeni beyin ağlarını yapılandırıp sinirsel semptomları azaltırken, konsantrasyonu ve görsel sistemin performansını iyileştiren bir eğitim programıdır.

Beynimizin sağlıklı çalışması için öncelikle spor yapmak, beynimizin tazelenmesi için (özellikle uzun vadede) önemli bir olgudur. Ayrıca eğlenceli bir şeyler yapmak hem stres düzeyimizi düşürmemize, hem de beynimizin tazelenmesine yardımcı olur.

Fakat zihin geliştirici olan eğlenceli oyunlar tercihtir. Bunun dışında, yeni bir şeyler öğrendiğimizde beynimiz bu duruma uyum sağlamak için yepyeni bağlantılar geliştirmek zorunda kalır.Beyin egzersizleri ve beynimizin sürekli değişik yönlerde çalışması beynimizin yeni nöron bağlantıları geliştirmesine yol açar. Örneğin ünlü Alman Fizikci Albert Einstein’ın beyni üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, Einstein’ın beyninin beklenenin aksine normal insan beyninin dörtte üçü kadar olduğu fakat beynindeki nöronlar (sinir hücresi, sinir sistemini oluşturan hücre) arasındaki ilişki sayısının da diğer insanlara oranla çok daha fazla olduğunu tespit edilmiştir.Yani sonuç olarak beynimizin kapasitesini gösteren beynimizin boyutu değil, beynimizdeki nöron sayısı ve gelişimidir. Bunu da Life Kinetik’in eğlenceli egzersizleriyle artırmak mümkün. Bu yüzden belirli bir program dahilinde çalışılmalıdır.

Görsel algı ve egzersiz ile beynimizin kullanımını artırmaktır. Life Kinetik zihinsel kaynaklarımızı canlandırarak bu kullanılan kapasiteyi yükseltecek ve bu da performansımızı artırarak bize sporda başarı elde etmemizi sağlayacaktır. Almanya ve Avusturya başta olmak üzere Life Kinetik programları uygulanan birçok ülkede global birçok şirket ve kurum ile Alman Milli futbol takımı, Borussia Dortmund futbol takımı Life Kinetik programlarını yıllardır uygulamakta olup şirket başarılarına önemli katkısı olduğu görülmüştür.

Takım ve bireysel sporlarda zirvede olmak hem kurumsal hem de bireysel yönden oldukça önem taşımaktadır. Life Kinetik Programları ile, spor aktivitelerinde daha az güç ve enerji sarfederek performans artışı sağlanır. Dengenin gözle görülür bir şekilde gelişir. Kişisel yer-yön kavramı gelişerek bulunduğu ortama uyumu artar. Telafi mahiyetindeki davranışlara gerek kalmaz ve bu da diğer davranışların daha uyumlu olmasını sağlar. Ayrıca el-göz, göz-ayak koordinasyonu çok güçlü bir şekilde artar. Böylece hareketlerin performansı artarak hata yapma oranı oldukça azalır.