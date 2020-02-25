Bolu Spor Lisesi Yarı Finalde

Haber: Erdal Tanrıverdi

Çankırı’da düzenlenen Ankara, Çorum, Çankırı, Bolu, Yozgat, Amasya, Tokat, Karabük, İstanbul, Bartın ve Sinop illerinin katıldığı Okul Sporları Genç Erkekler Futbol A grup müsabakalarında ilimizi temsil eden Bolu Spor Lisesi, Ankara İl Birincisi Adalet Nizamoğlu Anadolu Lisesi’nin 4-1, Çorum Spor Lisesi’nin penaltı atışlarıyla 6-5, Çankırı Meslek Teknik Anadolu Lisesi’ni 7-0 yenerek grup 1.si oldu. Temsilcimiz bu sonuçla Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı. Yarı final maçlarının 26-29 Mart tarihlerinde Adıyaman, Afyon Karahisar, Kastamonu, Yozgat illerinde yapılacağı açıklandı. Bolu Spor Lisesi’nin hangi ilde mücadele edeceği ileri bir tarihte açıklanacak.