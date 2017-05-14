Haber: Esra Öztürk

Gençlerin; sosyal, kültürel, zihinsel, sportif ve sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak, kendilerini ifade edebilen bireylerin ortaya çıkmasına yardımcı olmak, milli ve manevi değerlere saygılı, görev ve sorumluluk bilinci gelişmiş ve toplumla bütünleşmiş sağlıklı nesiller yetiştirilmesini sağlamak amacıyla 15-19 Mayıs tarihleri arasında Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası olarak kutlanıyor. Bu bağlamda büyük bir coşku ile Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü tarafından organize edilerek 98.yılını kutlayacağımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Programı’na tüm halkımız davet edildi. Bolu’da bir hafta boyunca birçok spor etkinliği gerçekleşecek. Program şöyle:

15 Mayıs Pazartesi

10.30: Gençlik Yürüyüşü (17 Temmuz Spor Salonu)

11.00: Çelenk Töreni (Anıtpark)

11.00: Halk Oyunları Gösterisi (Anıtpark)

13.00: Play Voleybolu (GSHİM Voleybol Sahası)

17.00: Badminton (Karaçayır Gençlik Merkezi)

18.00: Tenis Kupası (Karaçayır Tenis Kortları)

16 Mayıs Salı

13.00: Plaj Voleybolu (GSHİM Voleybol Sahası)

16.00: Badminton (Karaçayır Gençlik Merkezi)

17.00: Masa Tenisi (17 Temmuz Spor Salonu)

17.00: Street Ball (GHSİM Basketbol Sahası)

18.00: Tenis Kupası (Karaçayır Tenis Kortları)

17 Mayıs Çarşamba

13.00: Plaj Voleybolu (GHSİM Voleybol Sahası)

14.00: Doğa Yürüyüşü (At Yaylası)

16.00: Karate (17 Temmuz Spor Salonu)

17.00: Okçuluk (Karaçayır Spor Salonu)

18.00: Tenis Kupası (Karaçayır Tenis Kortları)

18 Mayıs Perşembe

09.00: Atletizm (Atatürk Orman Parkı)

13.00: Plaj Voleybol (GHSİM Voleybol Sahası)

14.00: Judo (Karaçayır Spor Salonu)

16.30: Ağaç Dikme (Karaçayır Spor Kompleksi)

18.00: Tenis Kupası (Karaçayır Tenis Kortları)

19 Mayıs Cuma

09.00: Çelenk Töreni (Anıtpark)

09.30: Halk Oyunları (Kent Meydanı)

09.45: GHSİM Stantları (Kent Meydanı)

09.45: Garnizon Drone Gösterisi (Kent Meydanı)

10.30: Bisiklet Kupası (Karaçayır Spor Salonu Önü)

11.00: Oryantiring Kupası (Atatürk Orman Parkı)

16.00: Tenis Kupası Ödül Töreni (Karaçayır Tenis Kortları)

20.00: Bolu Belediyesi Türk Sanat Musikisi Topluluğu Konseri (İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konser Salonu)