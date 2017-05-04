Haber: Aysun Beykoz
Yayıncı kuruluştan alınan bilgiye göre 32.haftanın naklen yayın programı şöyle:
6 Mayıs Cumartesi
18.30: Denizlispor-Eskişehirspor (TRT Spor)
7 Mayıs Pazar
13.30: Sivasspor-Bandırmaspor (TRT Spor)
16.00: M.İdmanyurdu-Göztepespor (TRT Avaz)
16.00: Samsunspor-Giresunspor (TRT Türk)
18.30: G.Antep B.Ş.B.-Ümraniyespor (TRT Avaz)
18.30: Boluspor-Şanlıurfaspor (TRT Spor)
8 Mayıs Pazartesi
16.30: Altınordu A.Ş.-Elazığspor (TRT Spor)
18.30: Balıkesirspor-Manisaspor (TRT Avaz)
19.00: A.Demirspor-E.Y.Malatyaspor (TRT Spor)
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