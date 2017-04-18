Haber: Aysun Beykoz

Boluspor Karaçayır Tesisleri’nin yanına son derece modern alttan ısıtmalı bir futbol sahası yapımına başladı. Tesislerin çevresinde ilk çalışma dün itibariyle başladı. Yaklaşık 1.5 ay sürmesi planlanan çalışma sonrası Boluspor müthiş bir tesise kavuşmuş olacak. Yeni çim sahanın çevresine duvar örme çalışması da başladı. Bu çalışma bittiğinde tesislerin giriş çıkışları ve otoparkı yenilenmiş olacak. Yeni otoparkla beraber araç giriş çıkışları da değişmiş olacak. Mevcut çim sahanın hemen arkasına ise havuz ve fizyolojik çalışmaların yapılabileceği bir alan oluşturulacak. Diğer yandan yeni sahanın hemen yanına ise bir tenis kortu düşünülüyor.

Otobüs için özel park

Boluspor otobüsü de projenin içinde yer alıyor. Boluspor otobüsü için tesislerin için özel bir otopark yapılacak. Böylece otobüsün dış kaplamalarının korunması sağlanmış olacak.

Süper Lige çıkarsa stat hazır

Diğer yandan Boluspor’un maçlarını oynadığı Bolu Atatürk Stadyumu için UEFA kriterlerine uygunluk belgesinin de alındığı öğrendi. Kırmızı-beyazlı temsilcimiz Süper Lige çıkması haline maçlarını Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynayabilecek. Bu durumda eksik olan tribünde kulüp tarafından yaptırılacak ve stadın kapasitesi artmış olacak. Aynı zamanda basın ve protokol tribünleri de yenilenmiş olacak.