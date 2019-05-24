BOLU TENİS AKADEMİSİ BOLU'YA HAYIRLI OLSUN



Haber: Birol Ertunç

Genç antrenörler BOBES çatısı altında sürdürdükleri tenis çalışmaları ile çocuklara bu sporu sevdirirken, gençler ve yetişkinler grupları ile bu sporu tabana indirmeyi başarmışlardı. Düzenledikleri turnuvalarla yarışmacı gruplarda oluşturan antrenörler Saip Sezer ve Fatih Şeker Bolu Belediyespor'dan ayrılarak Bolu Tenis Akademisi spor kulübünü de resmen kurdular.Kendilerine kapılarını açan İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile de uzun vadeli bir protokol imzalayan Bolu Tenis Akademisi Spor Kulübü yaz aylarında yine yüzlerce sporcuya açık tenis kortları ve spor sahalarında spor yaptırmayı hedefliyorlar. Bolu Tenis Akademisi Spor Kulübü kış aylarında ise yine bu okulun kapalı spor salonunda faaliyetlerine tam gaz devam edecek. Ekibin yeni hedefi ise Bolu'dan çok sayıda şampiyon çıkarmak ve her kesimin yapabileceği Tenis sporunu Bolu'da herkese yaptırmak.

"ERHAN ANDIÇ HOCAMIZ KILAVUZUMUZ OLDU"

Başarılı çalışmaları ile aile ortamını sağlayan sporcu velileri ile de iyi bir iletişim ağı kuran antrenörler Saip Sezer ve Fatih Şeker kulüplerinin kurulması ile birlikte yaptıkları açıklamada ; Serüvenimiz 4 yıl önce tam da bu zamanlarda başladı. Bolu’da 19 Mayıs Tenis Turnuvasına katılan toy tenisçilerdik biz. Bu turnuva sırasında hiç beklemediğimiz bir el uzandı bize. “Haydi gençler başlıyoruz, hazır olun.” dedi. Bu kişi oyunculuğuna ve antrenörlüğüne hayran kaldığımız, Bolu’nun en iyi tenis antrenörü ve oyuncusu Erhan Andıç’tı. Bize tenis hayatımızın en güzel haberini verdi, onunla beraber çalışacaktık. Hiçbir karşılık beklemeden bize bilgilerini aktardı. Hem hocamız hem abimiz oldu. Bizim için öylesine değerli bir yol açtı ki bu yol sayesinde bu noktaya geldik ve daha da iyi noktalara geleceğiz" dediler.

BOLU'DA TENİSİ DAHA İYİ NOKTALARA GETİRECEĞİZ

Bolu Tenis Akademisi Spor Kulübünün genç yetkilileri Sezer ve Şeker daha sonra bireysel çalışmaya devam ettiklerini belirterek "Geçen yıl Belediyespor’un tenis şubesi açma kararı almasıyla Belediyespor ile tenis kurslarına başladık. Bolu Belediyespor bünyesinde geçirdiğimiz bir yıl boyunca yaklaşık 300 çocuk, genç ve yetişkine tenis eğitimi verdik. Bu süre zarfında yeni tecrübeler edindik ve kendimizi daha üst seviyeye çıkarma fırsatı bulduk. Geldiğimiz bu noktada yeni hedefler koyma zamanın geldiğini düşündük. Uzun zamandır planladığımız Tenis Akademisi açma fikrimizi hayata geçirdik ve Bolu Tenis Akademisi’ni kurduk. Bolu Tenis Akademisi ile birlikte Bolu Tenisini daha iyi noktalara getirmek ana hedefimiz olacak. Belediyespor sürecinde bize hep destek olan şube başkanımız Mazhar Bozoğlu’na, 2 yıldır yaşadığımız zor süreçlerde hep bizim yanımızda olan ve desteğini hiç esirgemeyen Ersin Ercan abimize, bizim bu seviyeye gelmemizde en büyük emeği olan bize aydınlık bir tenis yolu açan Erhan Andıç hocamıza-abimize sonsuz teşekkür ederiz. Son olarak üzerimizde emeği olan bütün hocalarımıza teşekkür ederiz Bolu Tenis Akademisi Bolu’muza hayırlı olsun" dediler.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2019, 10:13