Bolu Ultras’tan Boş Tribün Tepkisi

Haber: Esra Perçin

Bolu Ultras’tan yapılan açıklama şöyle: “Bolu Ultras sayfası olarak çabalarımızın beyhude olduğunu görmüş bulunmaktayız. Tribünü kaybetmeyelim diye biz hergün her saat çabalarken yönetici, teknik heyet ve futbolcu grubunun sanki her şey normalmiş gibi hayatına devam etmesi tarafımızca kabul edilemez. Görüyoruz ki Boluspor ne saha içinde ne de saha dışında taraftarı kazanmak adına hiçbir eylem belirtisi göstermiyor. Bizler tribünlerimizin eski günlerde olduğu gibi yine sahaya etki bırakmasını beklerken, kamuoyunda birilerinin adamı ilan edilmeye başlandık, hatta bunu ileri taşıyıp maddi kazanç elde ettiğimizi savunanlar dahi oldu. Şunu gayet emin ve açık yüreklilikle söyleyebiliriz ki, hiçbir yöneticiyi tanımıyoruz, merhabalaştığımız bir ortam dahi olmamıştır. Tamamen Boluspor sevdasıyla, özveriyle yaptığımız tribün çağrılarına, Boluspor yönetimi taraftarı kazanmak adına bir girişimde bulunmadan devam etmeme kararı almış bulunmaktayız. Herkes şapkasını önüne koyup düşünsün. Bu iş nereye gidiyor? Hiç kimsenin bireysel hırs ve ego kavgası Boluspor menfaatlerinden öte gidemez. Saygılarımızla Bolu Ultras”