Haber: Erdal Tanrıverdi
Ligde 21.Haftada oynanacak olan maçların naklen yayın akışı şöyle:
17 Şubat Cuma
18:30 Samsunspor - Mersin İY (TRT Spor)
18 Şubat Cumartesi
13:00 Manisaspor - Giresunspor (TRT Spor)
16:00 Altınordu - Adana Demirspor (TRT Avaz)
18:30 Şanlıurfaspor - Göztepe (TRT Spor)
19 Şubat Pazar
13:00 Boluspor - Ümraniyespor (TRT Avaz)
13:00 Gaziantep BB - Y.Malatyaspor (TRT Spor)
16:00 Elazığspor - Eskişehirspor (TRT Avaz)
18:30 Balıkesirspor - Bandırmaspor (TRT Spor)
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