Bolu Veteranlar Türkiye Şampiyonu

Haber: Volkan Aydın

Turnuva maçları Lara Otel Futbol Sahası’nda oynandı. Temsilcimiz turnuvada grup maçlarını yenilgisiz tamamladı. Ekibimiz İstanbul Çamoluk takımını 3-0, Karaman 70 takımını 4-1 ve Diyarbakır DİSKi’yi 8-0 yenerek ilk etapta grup 1.liğini yakaladı. Saray Pastanesi son 16 turunda Yozgatspor’u 6-0 yenerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Batman Gençlik takımına da şans tanımayan temsilcimiz 4-2’lik skorla yarı finale yükseldi. Başarılı ekibimiz yarın finalde de Afyon Şeker takımını zorlanmadan 3-0 yendi ve finale çıktı. Final maçında Saray Pastanesi’nin rakibi İstanbul Golden oldu. Temsilcimiz maçın ilk yarısını 2-0 önde kapattı. 2.yarıda vitesi düşürmeyen Bolulu veteranlar maçtan 4-0 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Saray Pastanesi: Arif, Adem, Ali, Sercan, Turan, Bahadır, Ertan, Şaban, Yılmaz, Mete, Yetiş, Serkan, Nihat, Mustafa, Volkan, Aydın

Antrenör: Aydın Akbaş

Başkan: Sinan Soylu

Futbol Şube Sorumlusu: Zafer Çakar

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2019, 13:13