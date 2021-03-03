Bolu yolcuları belli

Haber: Ceylan Beykoz
Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm Geliştirme projesi il karması seçmeleri yapıldı. Fuar Alanı Koşu Pisti’nde gerçekleşen yarışlara 5 kategoride 17 sporcu katıldı. Kıyasıya geçen yarışlar sonunda dereceye giren atletler şu şekilde oluştu;
2008-2009 doğumlu kızlar (1500 metre): 1.Irmak Anar (ferdi), 2.Feyza Can Ardıç (Ferdi), 3.Sude Naz Durmuş (ferdi), 4.İrem Nur Çöl (ferdi). Erkekler: (2000 metre) 1.Kazım Berk Hoşgör (ferdi), 2.Yağız Çöp (ferdi), 3.Ali Emir Ceyhan (ferdi), 4.Yusuf Kayra Acar (Çorum Gençlikspor).
2006-2007 doğumlu kızlar (3000 metre): 1.Sudenaz Moçak (ferdi). Erkekler: 1.Ömer Barış Şahin (İl Özel İdarespor), 2.Mustafa Eren Boran (İl Özel İdarespor), 3.Yiğit Talha Çakıcı (İl Özel İdarespor), 4.Salih Eren Duran (İl Özel İdarespor)
2004-2005 doğumlu erkekler (4000 metre): 1.Salih Anaç (ferdi), 2.İsmail Can Köksal (ferdi)
Kategorisinde ilk 3’e giren atletler 19 Mart tarihinde Bolu’da yapılacak olan Atletizm 1.Kademe yarışlarında Çorum’u temsil edecekler.