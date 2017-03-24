Haber: Esra Öztürk

Samsun ilinin ev sahipliğinde 11-12 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Yarı Finali 14 İlden 217 kız, 201 erkek toplam 418 sporcunun katılımlarıyla Samsun Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirildi. İlimizi temsil eden takımımız dereceye girerek 01-02 Nisan 2017 tarihilerinde Çanakkale ’de düzenlenecek olan Türkiye Final Müsabakalarına katılmaya hak kazandılar. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem şunları söyledi: “Müsabakalar sonrası kurumumuzu ziyaret eden antrenörlerimizi ve sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.”