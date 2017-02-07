Haber: Erdal Tanrıverdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen ve iki gün süren yüzme müsabakalarına 10 ilden 9-14 yaş grubunda 371 sporcu katıldı. Müsabakalar sonucunda erkeklerde Samsun, Çorum, Bolu, Karabük, Amasya, Kastamonu, kızlarda ise Samsun, Bolu, Çorum, Kastamonu, Karabük, Bartın il karmaları İlk 6'ya girdi. Dereceye giren takımlar, 11-12 Mart’ta Samsun’da yapılacak yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazandı. Dereceye giren takımların sporcularına Vali Hasan İpek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şefaattin Serten, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren tarafından belge ve madalyaları verildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ANALİG'in bakanlık tarafından 4 yıldır uygulanan bir proje olduğunu ve spor dallarında yetenekleri tespit etmeyi ve onları milli sporcu yapmanın amaçlandığını söyledi.