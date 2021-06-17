Bolu’da Bekirpaşa Masterler şampiyon

Bolu’da düzenlenen Uğur Kul Masterler Futbol Turnuvası’nda Kocaeli’yi temsil eden Full Medya Bekirpaşa Masterler, finalde İstanbul Caday Masterleri yenerek birinci oldu.

Bolu’da Bekirpaşa Masterler şampiyon

Master Feet Turnuvası

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bolu Master Feet Turnuvası Bolu Termal Otel’de yapıldı. Bu yıl turnuvaya 8 takım katıldı. Turnuvada Kocaeli temsilcisi Full Medya Bekirpaşa Masterler, ilk maçta Boğaziçi ile 2-2 biten karşılaşmayı penaltılarla 6-5 kazandı. İkinci maçında İstanbul Sasıder’i 10-1 yenen Kocaeli ekibi, Aydın Masterler ile 1-1 berabere kalıp, ismini finale yazdırdı.

Finali penaltılarla kazandı

Finalde İstanbul Caday Masterler ile karşılaşan Full Medya Bekirpaşa Masterler, normal süresi 1-1 berabere biten maçta kupayı penaltı atışları belirledi. Penaltı atışlarında kaleci Hüseyin Sabır, gol yemedi. Penaltılarda rakibine 3-1 üstünlük sağlayan Bekripaşa ilk kez bir turnuvada şampiyon oldu. Bekirpaşa Kulübü Başkanı Ersin Karaş, turnuvada şampiyonluk kupasını kaza geçiren takım kaptanı Gökmen Ürküt’e hediye ettiklerini söyledi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
TFF "yabancı oyuncu sayısı" kararını...
TFF "yabancı oyuncu sayısı" kararını...
  1. Spor

banner128

banner124