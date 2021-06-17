Bolu’da Bekirpaşa Masterler şampiyon

Master Feet Turnuvası

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bolu Master Feet Turnuvası Bolu Termal Otel’de yapıldı. Bu yıl turnuvaya 8 takım katıldı. Turnuvada Kocaeli temsilcisi Full Medya Bekirpaşa Masterler, ilk maçta Boğaziçi ile 2-2 biten karşılaşmayı penaltılarla 6-5 kazandı. İkinci maçında İstanbul Sasıder’i 10-1 yenen Kocaeli ekibi, Aydın Masterler ile 1-1 berabere kalıp, ismini finale yazdırdı.

Finali penaltılarla kazandı

Finalde İstanbul Caday Masterler ile karşılaşan Full Medya Bekirpaşa Masterler, normal süresi 1-1 berabere biten maçta kupayı penaltı atışları belirledi. Penaltı atışlarında kaleci Hüseyin Sabır, gol yemedi. Penaltılarda rakibine 3-1 üstünlük sağlayan Bekripaşa ilk kez bir turnuvada şampiyon oldu. Bekirpaşa Kulübü Başkanı Ersin Karaş, turnuvada şampiyonluk kupasını kaza geçiren takım kaptanı Gökmen Ürküt’e hediye ettiklerini söyledi.