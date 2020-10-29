Bolu’da Bir Samsunspor Sevdalısı

Haber: Volkan Yılmaz

30 Haziran 1987 doğumlu Samsun’un Çarşamba ilçesine kayıtlı olan olan Ali Fidi fanatik bir Samsunspor taraftarı olmasıyla tanınıyor. Fidi futbola olan merakı nedeniyle Boluspor’un ve Samsunspor’un tüm maçların takip eden bir taraftar. Samsunspor’a özel merakı nedeniyle kırmızı-beyazlı takımın lisanslı ürünleriyle Bolu sokaklarında boy gösteren Fidi, 2 çocuğunu da Samsunspor ürünleriyle giydiriyor. Bolu Gerede’de kamp yapan Samsunspor’un sezon başı idmanlarını takip eden Ali Fidi, teknik direktör Ertuğrul Sağlam, kulüp yöneticileri ve futbolcularla çektirdiği özel fotoğraflarla da konuşulan bir isim haline geldi. Tabir yerindeyse Samsunspor kulübü’nde onu tanımayan kimse kalmadı. Bununla da yetinmeyen renkli isim çocuklarının odasını da Samsunspor tasarımıyla süsledi. Duvarlara kırmızı-beyazlı formaları asan Fidi, özel saatler, takım atkıları, bayraklar ve çocuklarının isimlerinin yer aldığı, logoları da yerleştirerek oldukça güzel bir oda hazırladı. Fidi, “Samsunspor bu sene Süper Lige çıkacak. Buna inanıyorum. Bu sevdadan vazgeçmem” dedi.