



ALİ MURTAZA ÇAMLIBEL





Tabaklar mahallesi sakinlerinden (merhume) hafız Habibe SEHER ve (merhum) Ömer ÇAMLIBEL'in oğlu (merhume) Meliha ÇAMLIBEL'in eşi, muhtar Levent ve Ömer LÜTFÜ'nün babaları, Alican, Atahan, Çağhan ve Atahan'ın dedeleri, Fisun ve Meltem'in kayınpederi, Tarık ve Tarhan'ın dayıları;





Cenazesi bugün Siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.





MUSTAFA GÜNDÜZ





Sümer mahallesi sakinlerinden, Ayşe GÜNDÜZ'ün eşi, Ahmet GÜNDÜZ'ün abisi, Hamide DEMİREL'in kardeşi, Ahmet , Durmuş, Nazım DUMAN ve Fatma ÇELİK'in babaları, Süleyman ÇELİK'in kayınpederi, Mustafa, Hülya ÇELİK, Harun ve Burak DUMAN'ın dedeleri;



