



SAFİYE ÇİFTÇİ





Ağaççılar köyü halkından Selim, Adil, Gülşen ÇİFTÇİ'nin Anneleri, Kemalettin ÇİFTÇİ'nin eşi, Ahmet ve Kemalettin KARADUMAN'ın ablası;





Cenazesi bugün Ağaççılar köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.





ZEHRA GÜLER





Çamyayla köyü, Değirmenözü mahallesi halkından Cafer GÜLER'in eşi, Mustafa GÜLER'in annesi, Nurhan GÜLER'in kayınvalidesi, Nuray, Rafiye ve Fatih GÜLER'in babaanneleri;





Cenazesi bugün Çamyayla köyü, Değirmenözü mahalle camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.





ADNAN DERİCİ





Gölyüzü mahallesi halkından, Postaneden emekli Fatma DERİCİ'nin eşi, Tansu ve (Merhum) Tolga DERİCİ'nin babası, Burcu ve Begüm DERİCİ'nin kayınpederi, Derin, Mert ve Emre'nin dedesi, Fahriye ÖZDEMİR'in kardeşi;





Cenazesi bugün Siteler camii'nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.





HACI HAVVA ŞAHİN





Borazanlar mahallesi halkından (Merhum) Azmi ŞAHİN'in eşi, (Merhum) Kemal ŞAHİN ve Meral ALTINIŞIK'ın Anneleri, Gazeteci, Osman ALTINIŞIK'ın kayınvalidesi;





Cenazesi bugün Borazanlar camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Borazanlar mezarlığına defnedilecektir.





SAFURE ALTOK





Kıbrıscık ilçe merkezinden (Merhum) İbrahim ALTOK'un eşi, Celal, İsmail, Mehmetali ve Aynur ALTOK'un Anneleri;



